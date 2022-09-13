Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Подоляк: Звільнення Луганська чи Донецька обвалить російський фронт

Валентина РоманенкоВівторок, 13 вересня 2022, 12:24
ілюстративне фото ЗСУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Україні потрібні системи ППО для захисту критичної інфраструктури та більше зброї для деокупації української території, зокрема Донецька та Луганська.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними.

По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війназброяЛуганськДонецьк
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону

Україна з допомогою США і союзників готувала інший контрнаступ, але план змінили - NYT

Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки

оновленоВ ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки для України

Клерк з апарату прем'єра 15 років зливав ФСБ таємні документи

У Кремлі прокоментували відступ РФ в Україні і критичну реакцію соцмереж

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Наступ на Харківщині: двоє "мобіків" здалися прикордонникам
ЄС відмовився від ідеї запровадити граничну ціну на російський газ – ЗМІ
У Путіна запевнили, що не планують оголошувати мобілізацію
Останні новини
01:58
Боррель запропонує країнам ЄС надати нове фінансування на військову допомогу Україні
01:15
Росія з 2014 року витратила понад $300 млн для впливу на вибори за кордоном – CNN
00:25
США анонсували новий пакет оборонної допомоги для України
00:08
Стефанішина розповіла про спроби росіян вийти на переговори після контрнаступу України
23:59
Труну королеви Британії доставили до Букінгемського палацу
23:53
США: Росія з 2014 року витратила $300 млн для прихованого впливу на світову політику
23:41
Першу леді запросили на ключову для ЄС подію
23:14
Прем'єрка Естонії - Макрону: війна далеко не закінчена, але українці показали, що здатні перемогти
22:54
У Тбілісі посольство США евакуювали через повідомлення про вибухівку
22:50
ВВП України може зрости на 4,6% наступного року – прогноз уряду
Усі новини...