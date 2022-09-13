Подоляк: Звільнення Луганська чи Донецька обвалить російський фронт

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Україні потрібні системи ППО для захисту критичної інфраструктури та більше зброї для деокупації української території, зокрема Донецька та Луганська.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними.

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По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)".