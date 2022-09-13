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Подоляк: Освобождение Луганска или Донецка обрушит российский фронт

Валентина РоманенкоВторник, 13 сентября 2022, 12:24
Подоляк: Освобождение Луганска или Донецка обрушит российский фронт
иллюстративное фото ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Украине нужны системы ПВО для защиты критической инфраструктуры и больше оружия для деоккупации украинской территории, в частности Донецка и Луганска.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Во-первых, нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО. Потому что Россия будет воевать только с гражданскими.

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Во-вторых, освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)".

Темы: войнаоружиеЛуганскДонецк
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