Подоляк: Освобождение Луганска или Донецка обрушит российский фронт

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Украине нужны системы ПВО для защиты критической инфраструктуры и больше оружия для деоккупации украинской территории, в частности Донецка и Луганска.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Во-первых, нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО. Потому что Россия будет воевать только с гражданскими.

Во-вторых, освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)".