Україна домагатиметься санкцій ЄС проти "Росатома" – Кулеба

Україна прагне включення російського "Росатому" до нового пакету санкцій Європейського Союзу.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба у інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо деталей восьмого пакету санкцій ЄС, Кулеба сказав, що Україна буде просувати тезу президента Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції "Росатом".

За його словами, це стало актуально особливо після подій на Запорізькій АЕС, на якій присутні не лише російські військові, але і працівники "Росатому", які, по суті, здійснюють злочинну діяльність.

"Є всі підстави застосувати санкції проти них. І є країни в ЄС, які проти цього, будемо з ними працювати", - зауважив міністр.

За прогнозом міністра, новий санкційний пакет ЄС може бути введений швидше, ніж до кінця року.

Кулеба визнав, що серед деяких країн ЄС апетит до нових санкцій згасає, і кожен наступний пакет даватиметься складніше, ніж попередній, за нинішнього статус-кво. Але, за його словами, "це живий процес, з ними треба працювати".

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Як повідомлялося, МАГАТЕ під час візиту на ЗАЕС зафіксувала присутність експертної групи "Росатому", котра, як заявила місії російська сторона, "надає поради щодо ядерної безпеки, захищеності й дій керівництву ЗАЕС".

Примітно, що Угорщина вимагає гарантій від ЄС, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції.