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Україна домагатиметься санкцій ЄС проти "Росатома" – Кулеба

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 12:26

Україна прагне включення російського "Росатому" до нового пакету санкцій Європейського Союзу. 

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба у інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо деталей восьмого пакету санкцій ЄС, Кулеба сказав, що Україна буде просувати тезу президента Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції "Росатом". 

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За його словами, це стало актуально особливо після подій на Запорізькій АЕС, на якій присутні не лише російські військові, але і працівники "Росатому", які, по суті, здійснюють злочинну діяльність. 

"Є всі підстави застосувати санкції проти них. І є країни в ЄС, які проти цього, будемо з ними працювати", - зауважив міністр.

За прогнозом міністра, новий санкційний пакет ЄС може бути введений швидше, ніж до кінця року. 

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Кулеба визнав, що серед деяких країн ЄС апетит до нових санкцій згасає, і кожен наступний пакет даватиметься складніше, ніж попередній, за нинішнього статус-кво. Але, за його словами, "це живий процес, з ними треба працювати".

Як повідомлялося, МАГАТЕ під час візиту на ЗАЕС зафіксувала присутність експертної групи "Росатому", котра, як заявила місії російська сторона, "надає поради щодо ядерної безпеки, захищеності й дій керівництву ЗАЕС".

Примітно, що Угорщина вимагає гарантій від ЄС, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції.

Теми: санкціїЄСРосіяКулеба Дмитро
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