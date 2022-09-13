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Украина будет добиваться санкций ЕС против "Росатома" – Кулеба

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 12:26

Украина хочет включить российский "Росатом" в новый пакет санкций Европейского Союза.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина", сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о деталях восьмого пакета санкций ЕС, Кулеба сказал, что Украина будет продвигать тезис президента Зеленского о том, что нужно заводить под санкции "Росатом".

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По его словам, это стало актуально особенно после событий на Запорожской АЭС, на которой присутствуют не только российские военные, но и работники "Росатома", по сути, осуществляющие преступную деятельность.

"Есть все основания применить санкции против них. И есть страны в ЕС, которые против этого будем с ними работать", - отметил министр.

По прогнозу министра новый санкционный пакет ЕС может быть введен быстрее, чем до конца года.

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Кулеба признал, что среди некоторых стран ЕС аппетит к новым санкциям угасает, и каждый последующий пакет будет даваться сложнее, чем предыдущий, при нынешнем статус-кво. Но, по его словам, "это живой процесс, с ними нужно работать".

Как сообщалось, МАГАТЭ во время визита на ЗАЭС зафиксировало присутствие экспертной группы "Росатома", которая, как заявила миссии российская сторона, "дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководства ЗАЭС".

Примечательно, что Венгрия требует гарантий ЕС, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции.

Темы: санкцииЕСРосcияКулеба Дмитрий
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