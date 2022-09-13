Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина будет добиваться санкций ЕС против "Росатома" – Кулеба

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 12:26

Украина хочет включить российский "Росатом" в новый пакет санкций Европейского Союза.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина", сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о деталях восьмого пакета санкций ЕС, Кулеба сказал, что Украина будет продвигать тезис президента Зеленского о том, что нужно заводить под санкции "Росатом".

По его словам, это стало актуально особенно после событий на Запорожской АЭС, на которой присутствуют не только российские военные, но и работники "Росатома", по сути, осуществляющие преступную деятельность.

"Есть все основания применить санкции против них. И есть страны в ЕС, которые против этого будем с ними работать", - отметил министр.

По прогнозу министра новый санкционный пакет ЕС может быть введен быстрее, чем до конца года.

Кулеба признал, что среди некоторых стран ЕС аппетит к новым санкциям угасает, и каждый последующий пакет будет даваться сложнее, чем предыдущий, при нынешнем статус-кво. Но, по его словам, "это живой процесс, с ними нужно работать".

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, МАГАТЭ во время визита на ЗАЭС зафиксировало присутствие экспертной группы "Росатома", которая, как заявила миссии российская сторона, "дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководства ЗАЭС".

Примечательно, что Венгрия требует гарантий ЕС, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: санкцииЕСРосcияКулеба Дмитрий
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год: более 50% на оборону

Украина с помощью США и союзников готовила другое контрнаступление, но план изменили – NYT

Воздушные силы за два часа приземлили два российских самолета

обновленоВ ОП презентовали первый документ о гарантиях безопасности для Украины

Клерк из аппарата премьера 15 лет сливал ФСБ секретные документы

В Кремле прокомментировали отступление РФ в Украине и критическую реакцию соцсетей

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

санкции
Решение ЕС о приостановлении упрощенного визового режима для россиян вступило в силу
США введут санкции против Китая в области технологий – Reuters
Босния и Герцеговина собрались на матч в Россию. УАФ требует отменить
Последние новости
01:58
Боррель предложит странам ЕС предоставить новое финансирование на военную помощь Украине
01:15
Россия с 2014 года потратила более $300 млн для влияния на выборы за границей – CNN
00:25
США анонсировали новый пакет оборонной помощи для Украины
00:08
Стефанишина рассказала о попытках россиян выйти на переговоры после контрнаступления Украины
23:59
Гроб королевы Британии доставили в Букингемский дворец
23:53
США: Россия с 2014 года потратила $300 млн для скрытого влияния на мировую политику
23:41
Первую леди пригласили на ключевое для ЕС событие
23:14
Премьер Эстонии – Макрону: война далеко не закончена, но украинцы показали, что способны победить
22:54
В Тбилиси посольство США эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке
22:50
ВВП Украины может вырасти на 4,6% в следующем году – прогноз правительства
Все новости...