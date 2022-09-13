На Донеччині є дефіцит вугілля – голова ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що в області уже є дефіцит вугілля, а перше, чим влада займатиметься після деокупації, – це буде евакуація людей.

Джерело: Кириленко на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 13 вересня

Пряма мова Кириленка: "На території Донецької області видобуток вугілля проводиться, але з цим уже є проблеми. Є дефіцит вугілля по одній з громад, робота котелень якої орієнтована саме на роботу на кам’яному вугіллі".

Деталі: Він додав, що це питання вже підняли перед Кабміном і профільним міністерством і шукають шляхи його вирішення.

За словами Кириленка, контрнаступ іде за визначеним планом.

А першочерговим завданням влади на деокупованих територіях буде евакуація людей, бо через бойові дії у багатьох населених пунктах жити вкрай важко.

Голова ОВА додав, що з моменту запровадження обов’язкової евакуації з області уже вивезли понад 16 тисяч осіб, але і до цього понад три четверті громадян виїхали.



Кириленко також зазначив, що росіяни цілодобово обстрілюють Донеччину – як віддалені населені пункти, так і ті, що знаходяться на лінії розмежування.



