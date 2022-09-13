На Донетчине есть дефицит угля – глава ОВА

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в области уже есть дефицит угля, а первое, чем власть будет заниматься после деоккупации, – это будет эвакуация людей.

Источник: Кириленко на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 13 сентября

Прямая речь Кириленко: "На территории Донецкой области добыча угля проводится, но с этим уже есть проблемы. Есть дефицит угля по одной из общин, работа котельных которой ориентирована именно на работу на каменном угле".

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Детали: Он добавил, что этот вопрос уже подняли перед Кабмином и профильным министерством и ищут пути его решения.

По словам Кириленко, контрнаступление идет по определенному плану.

А первоочередной задачей власти на деоккупированных территориях будет эвакуация людей, потому что из-за боевых действий во многих населенных пунктах жить крайне тяжело.

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Глава ОВА добавил, что с момента введения обязательной эвакуации из области уже вывезли более 16 тысяч человек, но и до этого более трех четвертей граждан уехали.

Кириленко также отметил, что россияне круглосуточно обстреливают Донецкую область – как отдаленные населенные пункты, так и те, что на линии разграничения.