Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донетчине есть дефицит угля – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 13 сентября 2022, 13:50
Фото pixabay.com

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в области уже есть дефицит угля, а первое, чем власть будет заниматься после деоккупации, – это будет эвакуация людей.

Источник: Кириленко на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 13 сентября

Прямая речь Кириленко: "На территории Донецкой области добыча угля проводится, но с этим уже есть проблемы. Есть дефицит угля по одной из общин, работа котельных которой ориентирована именно на работу на каменном угле".

Детали: Он добавил, что этот вопрос уже подняли перед Кабмином и профильным министерством и ищут пути его решения.

По словам Кириленко, контрнаступление идет по определенному плану.

А первоочередной задачей власти на деоккупированных территориях будет эвакуация людей, потому что из-за боевых действий во многих населенных пунктах жить крайне тяжело.

Глава ОВА добавил, что с момента введения обязательной эвакуации из области уже вывезли более 16 тысяч человек, но и до этого более трех четвертей граждан уехали.

ВИДЕО ДНЯ

Кириленко также отметил, что россияне круглосуточно обстреливают Донецкую область – как отдаленные населенные пункты, так и те, что на линии разграничения.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Донецкая областьоккупацияуголь
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США анонсировали новый пакет оборонной помощи для Украины

Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год: более 50% на оборону

Украина с помощью США и союзников готовила другое контрнаступление, но план изменили – NYT

Воздушные силы за два часа приземлили два российских самолета

обновленоВ ОП презентовали первый документ о гарантиях безопасности для Украины

Клерк из аппарата премьера 15 лет сливал ФСБ секретные документы

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Донецкая область
Россия обстреляла Донбасс: есть погибшие и раненые
Святогорск возвращается. Как батальон Кульчицкого оборонял Святые Горы в Донецкой области, а теперь пошел в контрнаступление
Донетчина: ВСУ и нацгвардейцы вошли в Святогорск
Последние новости
03:15
Командование "Юг": враг увеличил корабельную группировку в Черном море
02:19
Украинские военные приземлили вражеский Ми-8 и уничтожили более 120 захватчиков – ОК "Юг"
01:25
Боррель предложит странам ЕС предоставить новое финансирование на военную помощь Украине
00:25
США анонсировали новый пакет оборонной помощи для Украины
00:08
Стефанишина рассказала о попытках россиян выйти на переговоры после контрнаступления Украины
23:59
Гроб королевы Британии доставили в Букингемский дворец
23:53
США: Россия с 2014 года потратила $300 млн для скрытого влияния на мировую политику
23:41
Первую леди пригласили на ключевое для ЕС событие
23:14
Премьер Эстонии – Макрону: война далеко не закончена, но украинцы показали, что способны победить
22:54
В Тбилиси посольство США эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке
Все новости...