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ЄС відмовився від ідеї запровадити граничну ціну на російський газ – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 13:55
фото Газпрому

Європейська комісія підготувала проєкт регламенту для вирішення енергетичної кризи в ЄС, у якому відсутні згадки про встановлення граничної ціни на російський газ чи на будь-який імпортований газ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian із посиланням на проєкт регламенту.

Проєкт регламенту щодо "інструменту для надзвичайних ситуацій у сфері енергетики", передбачає податки на надприбутки компаній, що працюють на викопному паливі, та окреме обмеження на доходи виробників електроенергії з низьким вмістом вуглецю.

Хоча остаточний текст регламенту ще може змінитися, він показує сумніви Єврокомісії в достатній підтримці з боку держав-членів ЄС встановлення обмежень на російський газ у відповідь на енергетичний шантаж Кремля.

Понад десяток країн, зокрема Франція та Польща, пропонували запровадити граничну ціну на весь імпортований газ, що, на їхню думку, є кращим способом стримування різкого зростання цін. Єврокомісія ж побоюється, що це позбавить ЄС поставок на рику зрідженого природного газу.

Очікується, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікує план щодо боротьби зі зростанням цін на електроенергію під час щорічної промови про стан Євросоюзу в середу.

Як повідомлялося, міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися про те, чи слід і як вводити граничну ціну на російський природний газ. Раніше ЗМІ повідомляли, що принаймні 10 країн ЄС проти встановлення граничної ціни на газ.

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Міністри передадуть свої думки Європейській комісії, яка надасть пропозицію для держав-членів наступного тижня. Після цього країни ЄС знову проведуть оцінку і є надія, що рішення може бути ухвалене на початку жовтня.

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Теми: газвійнаЄСРосія
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