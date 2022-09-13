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ЕС отказался от идеи ввести предельную цену на российский газ – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 13:55
фото Газпрома

Европейская комиссия подготовила проект регламента для разрешения энергетического кризиса в ЕС, в котором отсутствуют упоминания об установлении предельной цены на российский газ или любой импортируемый газ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian со ссылкой на проект регламента.

Проект регламента по "инструменту для чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики" предусматривает налоги на сверхприбыли компаний, работающих на ископаемом топливе, и отдельное ограничение на доходы производителей электроэнергии с низким содержанием углерода.

Хотя окончательный текст регламента может измениться, он показывает сомнения Еврокомиссии в достаточной поддержке со стороны государств-членов ЕС установления ограничений на российский газ в ответ на энергетический шантаж Кремля.

Более десятка стран, в том числе Франция и Польша, предлагали ввести предельную цену на весь импортируемый газ, что, по их мнению, является лучшим способом сдерживания резкого роста цен. Еврокомиссия же опасается, что это лишит ЕС поставок на рыке сжиженного природного газа.

Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует план по борьбе с ростом цен на электроэнергию во время ежегодной речи о состоянии Евросоюза в среду.

Как сообщалось, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о том, следует ли и как вводить предельную цену на российский природный газ. Ранее СМИ сообщали, что по крайней мере 10 стран ЕС против установления предельной цены на газ.

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Министры передадут свои мнения Европейской комиссии, которая предоставит предложение для государств-членов на следующей неделе. После этого страны ЕС снова проведут оценку и есть надежда, что решение может быть принято в начале октября.

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Темы: газвойнаЕСРосcия
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