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США та Захід обговорюють надання Україні винищувачів – FT

Альона Мазуренко Вівторок, 13 вересня 2022, 14:05
getty images

США спільно з союзниками обговорюють можливість надання Україні засобів протиповітряної оборони та винищувачів.

Джерело: Financial Times

Дослівно: "Високопоставлений представник міністерства оборони США сказав, що Вашингтон та його союзники обговорюють довгострокові потреби України, такі як протиповітряна оборона, та питання щодо доцільності надання Києву винищувачів у "середньо- та довгостроковій перспективі".

Деталі: Зазначається, що поки що США та їх союзники відмовлялися надати Україні винищувачі.

Крім того, деякі західні чиновники, натхненні успіхами України на полі бою, заявили, що недавні успіхи зміцнили аргументи країн НАТО та їхніх партнерів у необхідності надати їй смертоносну допомогу.

Високопоставлений військовий чиновник заявив у понеділок, що російські сили "значною мірою поступилися своїми завоюваннями" біля Харкова і "відступили на північ і схід", додавши, що "багато з цих сил перебралися через кордон до Росії".

Офіційний представник США також сказав, що повідомлення про те, що московські війська кинули техніку під час відступу, "можуть свідчити про дезорганізоване командування та управління Росією".

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Чиновники в США також вважають, що швидке просування українського контрнаступу докорінно не змінило найближчої перспективи на полі бою, тому треба продовжувати допомагати Україні.

Офіційні особи та аналітики прогнозують, що Україна продовжить наступ, але попередили, що Росія може повернути частину території, додавши, що вони не очікують, що просування Києва триватиме безперервно.

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Теми: СШАзброяавіаЗбройні сили
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