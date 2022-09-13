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США и Запад обсуждают предоставление Украине истребителей – FT

Алена МазуренкоВторник, 13 сентября 2022, 14:05
getty images

США совместно с союзниками обсуждают возможность предоставления Украине средств противовоздушной обороны и истребителей. 

Источник: Financial Times

Дословно: "Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал, что Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как противовоздушная оборона, и вопрос о целесообразности предоставления Киеву истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

Детали: Отмечается, что пока США и их союзники отказывались предоставить Украине истребители.

Кроме того, некоторые западные чиновники, воодушевленные успехами Украины, заявили, что недавние успехи укрепили аргументы стран НАТО и их партнеров в необходимости предоставить ей смертоносную помощь.

Высокопоставленный военный чиновник заявил в понедельник, что российские силы "в значительной степени уступили свои завоевания" возле Харькова и "отступили на север и восток", добавив, что "многие из этих сил перебрались через границу в Россию".

Официальный представитель США также сказал, что сообщения о том, что московские войска бросили технику при отступлении, "могут свидетельствовать о дезорганизованном командовании и управлении России".

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Чиновники в США также считают, что быстрое продвижение украинского контрнаступления коренным образом не изменило ближайшую перспективу на поле боя, поэтому нужно продолжать помогать Украине.

Официальные лица и аналитики прогнозируют, что Украина продолжит наступление, но предупредили, что Россия может вернуть часть территории, добавив, что они не ожидают, что продвижение Киева будет продолжаться непрерывно.

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Темы: СШАоружиеавиаВооруженные силы
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