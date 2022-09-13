Наступ на Харківщині: двоє "мобіків" здалися прикордонникам
Вівторок, 13 вересня 2022, 14:23
На Харківщині прикордонники взяли в полон двох жителів Луганщини, які воювали у складі збройних формувань РФ.
Джерело: пресслужба Держприкордонслужби
Деталі: Мобілізовані на тимчасово окупованих територіях чоловіки здалися під Куп’янськом передовій групі прикордонників, яка у складі Сил оборони бере участь у звільненні Харківської області від російських загарбників.
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При допиті полонені заявили, що їх було мобілізовано насильно.