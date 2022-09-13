Наступление на Харьковщине: двое "мобиков" сдались пограничникам

В Харьковской области пограничники взяли в плен двух жителей Луганщины, которые воевали в составе вооруженных формирований РФ.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Детали: Мобилизированные на временно оккупированных территориях мужчины сдались под Купянском передовой группе пограничников, которая в составе Сил обороны участвует в освобождении Харьковской области от российских захватчиков.

При допросе пленники заявили, что они были мобилизованы насильственно.