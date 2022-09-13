Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Наступление на Харьковщине: двое "мобиков" сдались пограничникам

Валентина РоманенкоВторник, 13 сентября 2022, 14:23
фото ГПСУ

В Харьковской области пограничники взяли в плен двух жителей Луганщины, которые воевали в составе вооруженных формирований РФ.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Детали: Мобилизированные на временно оккупированных территориях мужчины сдались под Купянском передовой группе пограничников, которая в составе Сил обороны участвует в освобождении Харьковской области от российских захватчиков.

При допросе пленники заявили, что они были мобилизованы насильственно.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковская областьвойнаПограничная служба
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США анонсировали новый пакет оборонной помощи для Украины

Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год: более 50% на оборону

Украина с помощью США и союзников готовила другое контрнаступление, но план изменили – NYT

Воздушные силы за два часа приземлили два российских самолета

обновленоВ ОП презентовали первый документ о гарантиях безопасности для Украины

Клерк из аппарата премьера 15 лет сливал ФСБ секретные документы

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Харьковская область
Под Балаклеей нашли остатки российского самолета Су-34
Ситуация в регионах: россияне бьют по востоку и югу, продолжаются бои в Луганской области.
Удирая с Харьковщины, россияне побросали кучу оружия – СМИ
Последние новости
03:45
Успешное контрнаступление ВСУ было неожиданностью для россиян – Пентагон
03:15
Командование "Юг": враг увеличил корабельную группировку в Черном море
02:19
Украинские военные приземлили вражеский Ми-8 и уничтожили более 120 захватчиков – ОК "Юг"
01:25
Боррель предложит странам ЕС предоставить новое финансирование на военную помощь Украине
00:25
США анонсировали новый пакет оборонной помощи для Украины
00:08
Стефанишина рассказала о попытках россиян выйти на переговоры после контрнаступления Украины
23:59
Гроб королевы Британии доставили в Букингемский дворец
23:53
США: Россия с 2014 года потратила $300 млн для скрытого влияния на мировую политику
23:41
Первую леди пригласили на ключевое для ЕС событие
23:14
Премьер Эстонии – Макрону: война далеко не закончена, но украинцы показали, что способны победить
Все новости...