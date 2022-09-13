Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня України – розвідка

Альона Мазуренко Вівторок, 13 вересня 2022, 14:45
Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня України – розвідка

Українські розвідники повідомляють, що російські окупанти здійснюють термінову евакуацію своїх родин з Криму та півдня України, ФСБшники намагаються таємно продати своє житло на півострові.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ.

Реклама:

Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова".

Деталі: В той же час окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

Воєнна розвідка відзначає, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КримокупаціяФСБрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Крим
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Понад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: