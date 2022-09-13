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Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня України – розвідка

Альона Мазуренко Вівторок, 13 вересня 2022, 14:45

Українські розвідники повідомляють, що російські окупанти здійснюють термінову евакуацію своїх родин з Криму та півдня України, ФСБшники намагаються таємно продати своє житло на півострові.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ.

Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова".

Деталі: В той же час окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

Воєнна розвідка відзначає, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

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Теми: КримокупаціяФСБрозвідка
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