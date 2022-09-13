Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины – разведка

Алена МазуренкоВторник, 13 сентября 2022, 14:45
Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины – разведка

Украинские разведчики сообщают, что российские оккупанты осуществляют срочную эвакуацию своих семей из Крыма и юга Украины, ФСБшники пытаются тайно продать свое жилье на полуострове.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию РФ.

Реклама:

Несмотря на заверение населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова".

Детали: В то же время оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.

Военная разведка отмечает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымоккупацияФСБразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Крым
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: