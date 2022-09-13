Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины – разведка

Украинские разведчики сообщают, что российские оккупанты осуществляют срочную эвакуацию своих семей из Крыма и юга Украины, ФСБшники пытаются тайно продать свое жилье на полуострове.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию РФ.

Несмотря на заверение населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова".

Детали: В то же время оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.

Военная разведка отмечает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.