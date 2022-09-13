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На Миколаївщині затримали ворожих агентів, які "полювали" на HIMARS - СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 13 вересня 2022, 15:01
фото СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали двох агентів російських спецслужб у Миколаївській області.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Миколаївщини

Пряма мова: "Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він "полював" на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога.

Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та коригував удари по Варварівському мосту в Миколаєві.

Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він "працював" на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Телеграм-чатів.

Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, в яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України".

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Деталі: Повідомляється, що в ході обшуків, проведених за місцями проживання ворожих агентів, кіберфахівці СБУ виявили та вилучили електронні засоби, які використовувалися для організації закритих каналів зв’язку, анонімізації користувачів та передачі розвідданих.

 

Наразі коригувальнику - 30-річному мешканцю міста Миколаєва – повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України, вчиненого в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі,  що здійснює збройну агресію проти України.

До суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Як зазначають в СБУ, другому фігуранту справи буде повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, санкція якої передбачає арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі до 3 років.

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Теми: Миколаївська областьСБУвійна
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