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В Николаевской области задержали вражеских агентов, которые "охотились" на HIMARS - СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 13 сентября 2022, 15:01
фото СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух агентов российских спецслужб в Николаевской области.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Николаевщины

Прямая речь: "Один из задержанных собирал и передавал рашистам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону. Отдельно он "охотился" на установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, являющиеся приоритетной целью для врага.

Задокументировано, что агент передавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве.

Другой задержанный – также житель областного центра. Он "работал" на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских телеграмм-чатов.

Кроме того, злоумышленник распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины".

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Детали: Сообщается, что в ходе обысков, проведенных по местам жительства вражеских агентов, киберспециалисты СБУ обнаружили и изъяли электронные средства, которые использовались для организации закрытых каналов связи, анонимизации пользователей и передачи разведданных.

 

В настоящее время корректировщику - 30-летнему жителю города Николаева - сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенном в условиях военного положения.

В суд направлено ходатайство по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Как отмечают в СБУ, второй фигурант дела будет уведомлен о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, санкция которой предусматривает арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет.

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Темы: Николаевская областьСБУвойна
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