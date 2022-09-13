У Мелітополі на базі окупантів пролунали три вибухи – мер

Вдень 13 вересня в районі бази росіян в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три вибухи.

Джерело: мер міста Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрома, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз".

Деталі: Очільник міста додав, що очікує подробиці.

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