У Мелітополі на базі окупантів пролунали три вибухи – мер
Вівторок, 13 вересня 2022, 15:08
Вдень 13 вересня в районі бази росіян в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три вибухи.
Джерело: мер міста Іван Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрома, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз".
Деталі: Очільник міста додав, що очікує подробиці.
Передісторія:
- 12 вересня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в окупованому росіянами місті знову лунали вибухи.