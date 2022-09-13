В Мелитополе на базе оккупантов прогремели три взрыва – мэр

Днем 13 сентября в районе базы россиян во временно оккупированном Мелитополе раздались три взрыва.

Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз".

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Детали: Глава города добавил, что ожидает подробности.

Предыстория:

12 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном россиянами городе снова раздавались взрывы.