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В Мелитополе на базе оккупантов прогремели три взрыва – мэр

Ирина БалачукВторник, 13 сентября 2022, 15:08
Скриншот из google.maps

Днем 13 сентября в районе базы россиян во временно оккупированном Мелитополе раздались три взрыва.

Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз".

Детали: Глава города добавил, что ожидает подробности.

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Темы: МелитопольвзрывЗапорожская область
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