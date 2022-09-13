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Швеція дарує Україні понад 500 тисяч доз вакцини Pfizer, адаптованої до "Омікрона"

Вівторок, 13 вересня 2022, 15:26

Уряд Швеції прийняв рішення подарувати Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила глава МЗС Швеції Анн Лінде. 

За її словами, допомогу передали на запит України, що надійшов минулого тижня.

При цьому, передають новішу версію вакцини, адаптовану до штаму "Омікрон". Конкретну назву препарату не вказують. Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1, оскільки остання затверджена адаптована вакцина від Pfizer - Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 - отримала "зелене світло" від європейського регулятора та Єврокомісії лише напередодні. 

"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину", - зазначають у комюніке.

У ньому зазначають також, що Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.  

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