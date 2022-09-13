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Швеція дарує Україні понад 500 тисяч доз вакцини Pfizer, адаптованої до "Омікрона"

Вівторок, 13 вересня 2022, 15:26

Уряд Швеції прийняв рішення подарувати Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила глава МЗС Швеції Анн Лінде. 

За її словами, допомогу передали на запит України, що надійшов минулого тижня.

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При цьому, передають новішу версію вакцини, адаптовану до штаму "Омікрон". Конкретну назву препарату не вказують. Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1, оскільки остання затверджена адаптована вакцина від Pfizer - Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 - отримала "зелене світло" від європейського регулятора та Єврокомісії лише напередодні. 

"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину", - зазначають у комюніке.

У ньому зазначають також, що Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.  

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