Швеция дарит Украине более 500 тысяч доз вакцины Pfizer, адаптированной к "Омикрону"

Правительство Швеции приняло решение подарить Украине более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса производителя Pfizer/BioNTech.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

По ее словам, помощь была передана по запросу Украины, поступившему на прошлой неделе.

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При этом, передают более новую версию вакцины, адаптированную к штамму "Омикрон". Конкретное название препарата не указывают. Вероятно, речь идет о Comirnaty Original/Omicron BA.1, поскольку последняя утвержденная адаптированная вакцина от Pfizer – Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 – получила "зеленый свет" от европейского регулятора и Еврокомиссии только накануне.

"Украина будет одной из первых стран в мире за пределами ЕС, которые получат новую адаптированную вакцину", - отмечают в коммюнике.

В нем отмечают также, что Швеция в пропорции к численности населения за время пандемии коронавируса стала одним из крупнейших доноров вакцин для менее обеспеченных стран.