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Швеция дарит Украине более 500 тысяч доз вакцины Pfizer, адаптированной к "Омикрону"

Вторник, 13 сентября 2022, 15:26

Правительство Швеции приняло решение подарить Украине более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса производителя Pfizer/BioNTech.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

По ее словам, помощь была передана по запросу Украины, поступившему на прошлой неделе.

При этом, передают более новую версию вакцины, адаптированную к штамму "Омикрон". Конкретное название препарата не указывают. Вероятно, речь идет о Comirnaty Original/Omicron BA.1, поскольку последняя утвержденная адаптированная вакцина от Pfizer – Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 – получила "зеленый свет" от европейского регулятора и Еврокомиссии только накануне.

"Украина будет одной из первых стран в мире за пределами ЕС, которые получат новую адаптированную вакцину", - отмечают в коммюнике.

В нем отмечают также, что Швеция в пропорции к численности населения за время пандемии коронавируса стала одним из крупнейших доноров вакцин для менее обеспеченных стран.

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