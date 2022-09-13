До Києва приїхав міністр оборони Естонії - привіз мобільний госпіталь

У Києві перебуває з візитом міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда", зазначивши також, що Естонія щойно передала Україні сучасний мобільний госпіталь.

"Для Естонії люди завжди були на першому місці. І вони підтверджують це зараз, передаючи для ЗСУ найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя нашим військовим і цивільним. Дякуємо, друзі!" - написав Резніков.

Happy to host a great friend of Ukraine, 🇪🇪 DefMin Hanno Pevkur, in Kyiv. 🇪🇪 has always put people above everything. This is what they are doing now-by supplying #UAarmy with the most modern mobile hospital which will save the lives of our military & civilians. Thank you,friends! pic.twitter.com/F8IU0KS3Y5 September 13, 2022

Переданий госпіталь, вочевидь, є тим, який анонсували у складі останнього пакета допомоги від Естонії в середині серпня. Окрім госпіталя, передбачалися нові партії мінометів і протитанкової зброї.

Тоді ж повідомляли, що госпіталь передають у співпраці з Німеччиною і що це вже другий такий подарунок для України за час повномасштабної війни.

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Загальна вартість переданої Естонією військової допомоги Україні складає 250 млн євро. Серед зброї, яка вже надавалася - "Джавеліни", протитанкові гранатомети, гаубиці, протитанкові міни, різні види стрілецької зброї з боєприпасами, обладнання для зв’язку, засоби захисту, медичні засоби, сухпаї.