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До Києва приїхав міністр оборони Естонії - привіз мобільний госпіталь

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 16:51

У Києві перебуває з візитом міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда", зазначивши також, що Естонія щойно передала Україні сучасний мобільний госпіталь. 

"Для Естонії люди завжди були на першому місці. І вони підтверджують це зараз, передаючи для ЗСУ найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя нашим військовим і цивільним. Дякуємо, друзі!" - написав Резніков.

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Переданий госпіталь, вочевидь, є тим, який анонсували у складі останнього пакета допомоги від Естонії в середині серпня. Окрім госпіталя, передбачалися нові партії мінометів і протитанкової зброї.

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Тоді ж повідомляли, що госпіталь передають у співпраці з Німеччиною і що це вже другий такий подарунок для України за час повномасштабної війни. 

Загальна вартість переданої Естонією військової допомоги Україні складає 250 млн євро. Серед зброї, яка вже надавалася - "Джавеліни", протитанкові гранатомети, гаубиці, протитанкові міни, різні види стрілецької зброї з боєприпасами, обладнання для зв’язку, засоби захисту, медичні засоби, сухпаї.

Теми: ЕстоніяУкраїнаМіноборонивійна
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