До Києва приїхав міністр оборони Естонії - привіз мобільний госпіталь

У Києві перебуває з візитом міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда", зазначивши також, що Естонія щойно передала Україні сучасний мобільний госпіталь.

"Для Естонії люди завжди були на першому місці. І вони підтверджують це зараз, передаючи для ЗСУ найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя нашим військовим і цивільним. Дякуємо, друзі!" - написав Резніков.

Happy to host a great friend of Ukraine, 🇪🇪 DefMin Hanno Pevkur, in Kyiv. 🇪🇪 has always put people above everything. This is what they are doing now-by supplying #UAarmy with the most modern mobile hospital which will save the lives of our military & civilians. Thank you,friends! pic.twitter.com/F8IU0KS3Y5