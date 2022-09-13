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В Киев приехал министр обороны Эстонии – привез мобильный госпиталь

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 16:51

В Киеве находится с визитом министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Европейская правда", отметив также, что Эстония только что передала Украине современный мобильный госпиталь.

"Для Эстонии люди всегда были на первом месте. И они подтверждают это сейчас, передавая для ВСУ самый современный мобильный госпиталь, который будет спасать жизнь нашим военным и гражданским. Спасибо, друзья!" - написал Резников.

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Переданный госпиталь, очевидно, был анонсирован в составе последнего пакета помощи от Эстонии в середине августа. Кроме госпиталя, он предусматривал новые партии минометов и противотанкового оружия.

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Тогда же сообщали, что госпиталь передают в сотрудничестве с Германией и это уже второй такой дар для Украины за время полномасштабной войны.

Общая стоимость переданной Эстонией военной помощи Украине составляет 250 млн евро. Среди уже предоставляемого оружия - "Джавелины", противотанковые гранатометы, гаубицы, противотанковые мины, различные виды стрелкового оружия с боеприпасами, оборудование для связи, средства защиты, медицинские средства, сухпайки.

Темы: ЭстонияУкраинаМиноборонывойна
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