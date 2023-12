В Киев приехал министр обороны Эстонии – привез мобильный госпиталь

В Киеве находится с визитом министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Европейская правда", отметив также, что Эстония только что передала Украине современный мобильный госпиталь.

"Для Эстонии люди всегда были на первом месте. И они подтверждают это сейчас, передавая для ВСУ самый современный мобильный госпиталь, который будет спасать жизнь нашим военным и гражданским. Спасибо, друзья!" - написал Резников.

