Подоляк закликав Німеччину дати Україні танки: РФ продовжує терор, втрачається час

на тлі успіхів ЗСУ в контрнаступі на Харківщині РФ продовжує ракетний терор

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав німецьку владу поставити Україні танки, оскільки система кругових постачань не працює, а українці продовжують гинути у війні.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Потрібно називати речі своїми іменами: система кругових поставок не працює. Півроку союзники сперечаються, хто продасть Україні танки. Півроку танків немає, бо немає "політичного рішення". Росія продовжує терор, гинуть люди, втрачається час. Німеччино, ми чекаємо твого слова".

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