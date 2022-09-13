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Подоляк призвал Германию дать Украине танки: РФ продолжает террор, теряется время

Валентина РоманенкоВторник, 13 сентября 2022, 17:06
на фоне успехов ВСУ в контрнаступлении в Харьковской области РФ продолжает ракетный террор

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал немецкие власти поставить Украине танки, поскольку система круговых поставок не работает, а украинцы продолжают гибнуть в войне.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Нужно называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает. Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Полгода танков нет, потому что нет "политического решения". Россия продолжает террор, гибнут люди, теряется время. Германия, мы ждем твоего слова".

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Темы: войнаГерманияоружиеОфис президента
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