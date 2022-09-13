Подоляк призвал Германию дать Украине танки: РФ продолжает террор, теряется время
Вторник, 13 сентября 2022, 17:06
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал немецкие власти поставить Украине танки, поскольку система круговых поставок не работает, а украинцы продолжают гибнуть в войне.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Нужно называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает. Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Полгода танков нет, потому что нет "политического решения". Россия продолжает террор, гибнут люди, теряется время. Германия, мы ждем твоего слова".
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Предыстория:
- После успехов контрнаступления сил обороны Украины немецкие политические партии, в том числе коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием, в частности, передать танки Leopard 2 и БМП Marder.
- Канцлер Олаф Шольц заявил, что в этом вопросе ФРГ "не может действовать сама". После этого заявления в посольстве США отметили, что Германия должна сама решать, какой тип помощи оказывать Украине.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит рациональных аргументов в нежелании Берлина передавать Украине танки.