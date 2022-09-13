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На кордоні спіймали двох утікачів в Молдову: прикордонники відчули аромат парфумів

Альона Мазуренко Вівторок, 13 вересня 2022, 18:11

Українські прикордонники спіймали двох чоловіків, які намагалися втекти в Молдову, український службовець відчув запах стійких парфумів від віяння вітру.

Джерело: Ізмаїльський прикордонний загін

Дослівно: "Двох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон в обхід пункту пропуску "Залізничне" затримали прикордонники Ізмаїльського загону.

Цікавим є те, що прикордонний наряд одразу не побачив порушників у лісосмузі, а лише відчув запах стійких парфумів від віяння вітру".

Деталі: Затримані чоловіки, призовного віку, пояснили, що в сусідній країні живе їх рідня, а в законний спосіб потрапити до них неможливо.

По даному факту на всіх правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Рішення у справах ухвалить Болградський суд.

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Теми: Молдовакордонвійна
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