На кордоні спіймали двох утікачів в Молдову: прикордонники відчули аромат парфумів
Українські прикордонники спіймали двох чоловіків, які намагалися втекти в Молдову, український службовець відчув запах стійких парфумів від віяння вітру.
Джерело: Ізмаїльський прикордонний загін
Дослівно: "Двох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон в обхід пункту пропуску "Залізничне" затримали прикордонники Ізмаїльського загону.
Цікавим є те, що прикордонний наряд одразу не побачив порушників у лісосмузі, а лише відчув запах стійких парфумів від віяння вітру".
Деталі: Затримані чоловіки, призовного віку, пояснили, що в сусідній країні живе їх рідня, а в законний спосіб потрапити до них неможливо.
По даному факту на всіх правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Рішення у справах ухвалить Болградський суд.