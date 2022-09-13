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На границе поймали двух беглецов в Молдову: пограничники учуяли аромат духов

Алена МазуренкоВторник, 13 сентября 2022, 18:11

Украинские пограничники поймали двух мужчин, пытавшихся убежать в Молдову, украинский служащий почувствовал запах стойких духов от веяния ветра.

Источник: Измаильский пограничный отряд

Дословно: "Двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу в обход пункта пропуска "Железнодорожное", задержали пограничники Измаильского отряда.

Интересно то, что пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал запах стойких духов от веяния ветра".

Детали: Задержанные мужчины, призывного возраста, объяснили, что в соседней стране живет их родня, а законным способом попасть в эту страну невозможно.

По данному факту на всех правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Решение по делам примет Болградский суд.

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Темы: Молдоваграницавойна
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