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Сейм Литви продовжив надзвичайний стан і закрив в'їзд у країну для росіян

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 18:18

Сейм Литви продовжив надзвичайний стан у країні до середини грудня, а з 19 вересня в країну не пускатимуть громадян Росії з шенгенськими візами.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Сейм 68 голосами "за", 5 голосами "проти" і за 26 утриманих прийняв постанову про введення до 16 грудня НС на кордоні Литви з Росією та Білоруссю. Наразі НП діє на всій території країни до 15 вересня включно.

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З опівночі п'ятниці НП перестане діяти на всій території країни, крім території на кордоні з Росією та Білоруссю. З 19 вересня, коли набирає чинності заборона на в'їзд громадян Росії до Литви, НП набирає чинності й у пунктах прикордонного контролю, розташованих за межами території прикордонної ділянки, тобто у Вільнюському та Каунаському аеропортах, на Вільнюському залізничному вокзалі.

У країну пускатимуть лише дисидентів, борців за свободу, незалежних журналістів, інших осіб, які прибувають з гуманітарних причин, та членів їхніх сімей, а також членів сімей громадян ЄС, моряків, осіб, які прямують транзитом через Калінінград та мають довгострокові візи категорії D.

Нагадаємо, країни Балтії та Польща з 19 вересня запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами, незалежно від того, у якій країні вони видані.

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Раніше Європейська комісія оприлюднила пакет проєктів рішень про зміну візових правил для громадян РФ. Про те, що є та чого бракує у планах Євросоюзу, читайте в статті Що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.

12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Теми: Європакордон
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