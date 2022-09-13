Сейм Литви продовжив надзвичайний стан і закрив в'їзд у країну для росіян

Сейм Литви продовжив надзвичайний стан у країні до середини грудня, а з 19 вересня в країну не пускатимуть громадян Росії з шенгенськими візами.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Сейм 68 голосами "за", 5 голосами "проти" і за 26 утриманих прийняв постанову про введення до 16 грудня НС на кордоні Литви з Росією та Білоруссю. Наразі НП діє на всій території країни до 15 вересня включно.

З опівночі п'ятниці НП перестане діяти на всій території країни, крім території на кордоні з Росією та Білоруссю. З 19 вересня, коли набирає чинності заборона на в'їзд громадян Росії до Литви, НП набирає чинності й у пунктах прикордонного контролю, розташованих за межами території прикордонної ділянки, тобто у Вільнюському та Каунаському аеропортах, на Вільнюському залізничному вокзалі.

У країну пускатимуть лише дисидентів, борців за свободу, незалежних журналістів, інших осіб, які прибувають з гуманітарних причин, та членів їхніх сімей, а також членів сімей громадян ЄС, моряків, осіб, які прямують транзитом через Калінінград та мають довгострокові візи категорії D.

Нагадаємо, країни Балтії та Польща з 19 вересня запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами, незалежно від того, у якій країні вони видані.

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