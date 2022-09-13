Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сейм Литвы продлил чрезвычайное положение и закрыл въезд в страну для россиян

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 18:18

Сейм Литвы продлил чрезвычайное положение в стране до середины декабря, а с 19 сентября в страну не будут пускать граждан России с шенгенскими визами.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Сейм 68 голосами "за", 5 голосами "против" и при 26 воздержавшихся принял постановление о введении до 16 декабря ЧС на границе Литвы с Россией и Беларусью. В настоящее время ЧП действует на всей территории страны до 15 сентября включительно.

Реклама:

С полуночи пятницы ЧП перестанет действовать по всей территории страны, кроме территории на границе с Россией и Беларусью. С 19 сентября, когда вступает в силу запрет на въезд граждан России в Литву, ЧП вступает в силу и в пунктах пограничного контроля, расположенных за пределами территории приграничного участка, то есть в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

В страну будут пускать только диссидентов, борцов за свободу, независимых журналистов, других прибывающих по гуманитарным причинам и членов их семей, а также членов семей граждан ЕС, моряков, лиц, следующих транзитом через Калининград и имеющих долгосрочные визы категории D.

Напомним, что страны Балтии и Польша с 19 сентября вводят жесткие ограничения на въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами, независимо от того, в какой стране они выданы.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Европейская комиссия обнародовала пакет проектов решений об изменении визовых правил для граждан РФ. О том, что есть и чего не хватает в планах Евросоюза, читайте в статье Что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.

12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.

Темы: Европаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Европа
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: