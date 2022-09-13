Сейм Литвы продлил чрезвычайное положение и закрыл въезд в страну для россиян

Сейм Литвы продлил чрезвычайное положение в стране до середины декабря, а с 19 сентября в страну не будут пускать граждан России с шенгенскими визами.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Сейм 68 голосами "за", 5 голосами "против" и при 26 воздержавшихся принял постановление о введении до 16 декабря ЧС на границе Литвы с Россией и Беларусью. В настоящее время ЧП действует на всей территории страны до 15 сентября включительно.

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С полуночи пятницы ЧП перестанет действовать по всей территории страны, кроме территории на границе с Россией и Беларусью. С 19 сентября, когда вступает в силу запрет на въезд граждан России в Литву, ЧП вступает в силу и в пунктах пограничного контроля, расположенных за пределами территории приграничного участка, то есть в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

В страну будут пускать только диссидентов, борцов за свободу, независимых журналистов, других прибывающих по гуманитарным причинам и членов их семей, а также членов семей граждан ЕС, моряков, лиц, следующих транзитом через Калининград и имеющих долгосрочные визы категории D.

Напомним, что страны Балтии и Польша с 19 сентября вводят жесткие ограничения на въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами, независимо от того, в какой стране они выданы.

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