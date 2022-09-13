Німецький концерн відремонтував 16 БМП Marder для України, чекає дозволу уряду на відправку

Виробник зброї Rheinmetall повністю відновив 16 БМП Marder зі старих запасів Бундесверу за власні кошти.

Про це повідомила компанія на запит каналу ARD, повідомляє "Європейська правда".

Машини готові до відправки, але наразі немає ліцензії на їх експорт від федерального уряду. Rheinmetall вже розпочав ремонт ще 14 Marder.

У разі потреби ще 70 машин зі складів можуть бути знову придатні до використання.

Уряд Німеччини поки що відмовляється дозволити поставку в Україну БМП і танків західного зразка, посилаючись на нібито домовленість з іншими країнами-партнерами, які надають військову підтримку Україні.

"Жодна країна ще не поставила бронетранспортери західного зразка або основні бойові танки, і ми домовилися з нашими партнерами, що не будемо робити це самостійно", — заявила федеральний міністр оборони Крістіне Ламбрехт у понеділок.

Але останніми днями з лав урядової коаліції також почастішали заклики до того, що Німеччина повинна більше підтримувати Україну важким озброєнням.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить раціональних аргументів у небажанні Берліна передавати Україні танки.