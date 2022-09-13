Немецкий концерн отремонтировал 16 БМП Marder для Украины, ждет разрешения Шольца на отправку
Производитель оружия Rheinmetall полностью восстановил 16 БМП Marder из старых запасов Бундесвера за собственные средства.
Об этом сообщила компания по запросу канала ARD, сообщает "Европейская правда".
Машины готовы к отправке, но нет лицензии на их экспорт от федерального правительства. Rheinmetall уже приступил к ремонту еще 14 Marder.
В случае необходимости еще 70 машин со складов могут быть снова пригодны для использования.
Правительство Германии пока отказывается разрешить поставку в Украину БМП и танков западного образца, ссылаясь на якобы договоренность с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.
"Ни одна страна еще не поставила бронетранспортеры западного образца или основные боевые танки, и мы договорились с нашими партнерами, что не будем делать это самостоятельно", - заявила федеральный министр обороны Кристине Ламбрехт в понедельник.
Но в последние дни из рядов правительственной коалиции также участились призывы к тому, что Германия должна больше поддерживать Украину тяжелым вооружением.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит рациональных аргументов в нежелании Берлина передавать Украине танки.