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Немецкий концерн отремонтировал 16 БМП Marder для Украины, ждет разрешения Шольца на отправку

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 19:33

Производитель оружия Rheinmetall полностью восстановил 16 БМП Marder из старых запасов Бундесвера за собственные средства.

Об этом сообщила компания по запросу канала ARD, сообщает "Европейская правда".

Машины готовы к отправке, но нет лицензии на их экспорт от федерального правительства. Rheinmetall уже приступил к ремонту еще 14 Marder.

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В случае необходимости еще 70 машин со складов могут быть снова пригодны для использования.

Правительство Германии пока отказывается разрешить поставку в Украину БМП и танков западного образца, ссылаясь на якобы договоренность с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.

"Ни одна страна еще не поставила бронетранспортеры западного образца или основные боевые танки, и мы договорились с нашими партнерами, что не будем делать это самостоятельно", - заявила федеральный министр обороны Кристине Ламбрехт в понедельник.

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Но в последние дни из рядов правительственной коалиции также участились призывы к тому, что Германия должна больше поддерживать Украину тяжелым вооружением.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит рациональных аргументов в нежелании Берлина передавать Украине танки.

Темы: Германияоружие
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