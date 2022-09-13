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Українська армія відбила атаки в районі 8 населених пунктів - зведення

"Українська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 19:58
Українська армія відбила атаки в районі 8 населених пунктів - зведення
Фото: Генштаб

Протягом доби російські війська завдали 2 ракетних, 8 авіаційних ударів та провели 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Генштаб вказує, що обстріли відбувалися майже на всіх напрямках: Сіверському, Харківському ( Козача Лопань, Баранівка, Куп’янськ), Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому.

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На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Крім того, ворог посилено вів повітряну розвідку БпЛА, здійснивши близько 70-ти вильотів.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

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Теми: війнаарміяУкраїна
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