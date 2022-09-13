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Украинская армия отразила атаки в районе 8 населенных пунктов - сводка

"Украинская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 19:58
Украинская армия отразила атаки в районе 8 населенных пунктов - сводка

В течение суток российские войска нанесли 2 ракетных, 8 авиационных ударов и произвели 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

Источник: сводка Генштаба

Детали: Генштаб указывает, что обстрелы происходили почти по всех направлениях: Северском, Харьковском (Казачья Лопань, Барановка, Купянск), Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском.

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На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пункта. Кроме того, враг усиленно вел воздушную разведку БПЛА, совершив около 70-ти вылетов.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила два удара по позициям и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

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Темы: войнаармияУкраина
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