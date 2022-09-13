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Украинская армия отразила атаки в районе 8 населенных пунктов - сводка

"Украинская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 19:58

В течение суток российские войска нанесли 2 ракетных, 8 авиационных ударов и произвели 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

Источник: сводка Генштаба

Детали: Генштаб указывает, что обстрелы происходили почти по всех направлениях: Северском, Харьковском (Казачья Лопань, Барановка, Купянск), Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском.

На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пункта. Кроме того, враг усиленно вел воздушную разведку БПЛА, совершив около 70-ти вылетов.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила два удара по позициям и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

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Темы: войнаармияУкраина
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