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Шольц вперше з травня поговорив з Путіним: закликав до виведення військ і переговорів

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 20:09

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним закликав до переговорів та повного виведення російських військ з України.

Про це йдеться у заяві німецького уряду, пише "Європейська правда".

Розмова тривала 90 хвилин. Це перша телефонна розмова Шольца з Путіним із травня.

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"Зважаючи на серйозність військової ситуації та наслідки війни в Україні, канцлер закликав президента Росії якнайшвидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ та повазі територіальної цілісності та суверенітету. України", - йдеться у повідомленні.

Шольц також сказав Путіну, що будь-які подальші анексіоністські кроки Росії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин.

Канцлер закликав президента Росії поводитися зі взятими в полон комбатантами відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і забезпечити безперешкодний доступ для Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, Шольц наголосив на необхідності забезпечення безпеки станції. "У цьому контексті канцлер закликала уникати будь-яких кроків щодо ескалації та негайно виконувати заходи, рекомендовані у доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії", - йдеться у повідомленні.

Шольц і Путін також говорили про напружену продовольчу ситуацію у світі, що склалася внаслідок російської агресивної війни.

"Канцлер підкреслив важливу роль зернової угоди під егідою ООН і звернувся до президента Росії із закликом не дискредитувати угоду і надалі виконувати її в повному обсязі", - повідомили в німецькому уряді.

Нагадаємо, 11 вересня президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Путіним, під час якої було обговорено ситуацію в Україні.

Теми: ШольцПутін
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