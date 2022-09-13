Шольц впервые с мая поговорил с Путиным: призвал к выводу войск и переговорам

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к переговорам и полному выводу российских войск из Украины.

Об этом говорится в заявлении немецкого правительства, пишет "Европейская правда".

Беседа продолжалась 90 минут. Это первый телефонный разговор Шольца с Путиным с мая.

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"Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны в Украине, канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета. Украины", - говорится в сообщении.

Шольц также сказал Путину, что любые дальнейшие аннексионистские шаги России не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Канцлер призвал президента России обращаться с взятыми в плен комбатантами в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевскими конвенциями, и обеспечить беспрепятственный доступ для Международного комитета Красного Креста.

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Касаясь ситуации на Запорожской АЭС, Шольц подчеркнул необходимость обеспечения безопасности станции. "В этом контексте канцлер призвала избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении.

Шольц и Путин также говорили о напряженной продовольственной ситуации в мире, которая сложилась в результате российской агрессивной войны.

"Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к президенту России с призывом не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме", - сообщили в немецком правительстве.

Напомним, 11 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Путиным, во время которого обсуждалась ситуация в Украине.