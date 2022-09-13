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Зеленський збирав Ставку: заслухав командувачів щодо контрнаступу

Олександр ШумілінВівторок, 13 вересня 2022, 20:32
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів. Зазначено, що в результаті наступальної операції деокуповано понад 4 тис. кв. км території, понад 300 населених пунктів, у яких уже проведені стабілізаційні заходи. Операція триває".

Деталі: Під час засідання Зеленський доручив Держприкордонслужбі забезпечити охорону держкордону на звільнених територіях. Учасники також розглянули проект бюджету сектору безпеки й оборони на 2023 рік, що складе щонайменше 1 трлн грн.

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Теми: Зеленськийвійнаармія
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