Зеленський збирав Ставку: заслухав командувачів щодо контрнаступу

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

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Були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів. Зазначено, що в результаті наступальної операції деокуповано понад 4 тис. кв. км території, понад 300 населених пунктів, у яких уже проведені стабілізаційні заходи. Операція триває".

Деталі: Під час засідання Зеленський доручив Держприкордонслужбі забезпечити охорону держкордону на звільнених територіях. Учасники також розглянули проект бюджету сектору безпеки й оборони на 2023 рік, що складе щонайменше 1 трлн грн.