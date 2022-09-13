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Зеленский собирал Ставку: заслушал командующих о контрнаступлении

Александр ШумилинВторник, 13 сентября 2022, 20:32
Зеленский собирал Ставку: заслушал командующих о контрнаступлении
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

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Были заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов.

Отмечено, что в результате наступательной операции деоккупировано более 4 тыс. кв. км территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные мероприятия. Операция продолжается".

Детали: Во время заседания Зеленский поручил Госпогранслужбе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях. Участники также рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год, который составит не менее 1 трлн грн.

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Темы: Зеленскийвойнаармия
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