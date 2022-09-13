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У Зеленського розповіли іноземним послам, як бачать Фонд відновлення України

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 21:18
У Зеленського розповіли іноземним послам, як бачать Фонд відновлення України
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В Офісі президента України презентували іноземним послам проєкт Фонду відновлення України як фінансового інструменту для повоєнної відбудови.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

Розповідали про проєкт глава ОП Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко у форматі відеоконференції. Андрій Єрмак розповів, що Фонд вирішили створювати після вивчення досвіду відбудови в інших країнах.

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Діяльність Фонду базуватиметься на принципах "повної відкритості для донорів та громадян України, чіткого та ефективного контролю над використанням коштів із залученням міжнародних партнерів".

Наглядова рада Фонду має на 75% складатиметься з представників донорів, 100% його керівного складу призначатимуть донори. 

Звітність Фонду має бути в публічному доступі, зокрема, обов’язковим буде оприлюднення повної інформації про статус виконання проектів і динаміку освоєння коштів. Передбачається, що фінансову допомогу від урядів, агентств та міжнародних організацій Фонд отримуватиме у вигляді цільових грантів на підставі договору.

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Андрій Єрмак зазначив, що Україна не покладається виключно на внески донорів і також буде вкладати кошти у Фонд. Першим внеском мають стати кошти від законної конфіскації заарештованих активів РФ на території України і офіційний Київ сподівається, що інші держави також спрямують у Фонд заарештовані у них російські активи. 

За його словами, президент планує наступного тижня внести у Верховну Раду проєкт закону щодо діяльності Фонду, а перед тим документ презентують країнам-партнерам і зберуть їхні коментарі.  

За даними Офісу президента, зараз в Україні понад 86 тисяч об’єктів, зруйнованих або пошкоджених внаслідок бойових дій - не рахуючи окупованих і щойно звільнених територій. З них 38 тисяч потребують якнайшвидшого відновлення. 

Теми: війнаУкраїна
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