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У Зеленского рассказали иностранным послам, как видят Фонд восстановления Украины

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 21:18
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В Офисе президента Украины презентовали иностранным послам проект Фонда восстановления Украины как финансового инструмента для послевоенного восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Рассказывали о проекте глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко в формате видеоконференции. Андрей Ермак рассказал, что Фонд решили создавать после изучения опыта восстановления в других странах.

Деятельность Фонда будет базироваться на принципах "полной открытости для доноров и граждан Украины, четкого и эффективного контроля за использованием средств с привлечением международных партнеров".

Наблюдательный совет Фонда должен на 75% состоять из представителей доноров, 100% его руководящего состава будут назначать доноры.

Отчетность Фонда должна быть в публичном доступе, в частности, будет необходимо публиковать полную информацию о статусе выполнения проектов и динамике освоения средств. Предполагается, что финансовая помощь от правительств, агентств и международных организаций Фонд будет получать в виде целевых грантов на основании договора.

Андрей Ермак отметил, что Украина не полагается исключительно на взносы доноров и тоже будет вкладывать средства в Фонд. Первым вкладом должны стать средства от законной конфискации арестованных активов РФ на территории Украины и официальный Киев надеется, что другие государства также направят в Фонд арестованные у них российские активы.

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По его словам, президент планирует на следующей неделе внести в Верховную Раду проект закона о деятельности Фонда, а до этого документ презентуют странам-партнерам и соберут их комментарии.

По данным Офиса президента, сейчас в Украине более 86 тысяч объектов, разрушенных или поврежденных в результате боевых действий - без учета оккупированных и только что освобожденных территорий. Из них 38 тысяч нуждаются в максимально скором восстановлении.

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Темы: войнаУкраина
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