Під Луганськом окупанти на сотнях цивільних автівках вивозять награбоване – Генштаб

На трасі до окупованого Луганська зафіксували близько 300 цивільний автомобілів на харківських номерах, якими російські військові вивозять награбоване.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують мародерство. Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області.

Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом - російські військові".

Деталі: Вказується, що подібна тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України.

Так, у місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.