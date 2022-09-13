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Під Луганськом окупанти на сотнях цивільних автівках вивозять награбоване – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 21:39
Під Луганськом окупанти на сотнях цивільних автівках вивозять награбоване – Генштаб
Фото ілюстративне

На трасі до окупованого Луганська зафіксували близько 300 цивільний автомобілів на харківських номерах, якими російські військові вивозять награбоване.   

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують мародерство. Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області.

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Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом - російські військові".

Деталі: Вказується, що подібна тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України.

Так, у місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

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Теми: ЛуганськавтоРосіявійна
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