Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под Луганском оккупанты на сотнях гражданских машинах вывозят награбленное – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 21:39
Под Луганском оккупанты на сотнях гражданских машинах вывозят награбленное – Генштаб
Фото иллюстративное

На трассе в оккупированный Луганск зафиксировали около 300 гражданских автомобилей на харьковских номерах, которыми российские военные вывозят награбленное.

Источник: строительство Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области.

Реклама:

Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные".

Подробности: Указывается, что подобная тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины.

Так, в городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛуганскавтоРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Луганск
Склад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком
В Луганске прогремели взрывы – СМИ
РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Луганске
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: