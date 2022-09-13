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Под Луганском оккупанты на сотнях гражданских машинах вывозят награбленное – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 21:39
Фото иллюстративное

На трассе в оккупированный Луганск зафиксировали около 300 гражданских автомобилей на харьковских номерах, которыми российские военные вывозят награбленное.

Источник: строительство Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области.

Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные".

Подробности: Указывается, что подобная тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины.

Так, в городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

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Темы: ЛуганскавтоРосcиявойна
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