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В ОП кажуть, що окупанти почали вивозити свої сім'ї з півдня України

"Українська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 22:11
В ОП кажуть, що окупанти почали вивозити свої сім'ї з півдня України
Фото ілюстративне

В Офісі президента заявили, що колаборанти та окупанти на півдні України та в Криму почали вивозити свої сім’ї до Росії, а мер Мелітополя Іван Федоров стверджує, що у бік тимчасово окупованого Криму рухаються колони російської техніки.

Джерело: повідомлення радника голови Офіса президента Михайла Подоляка, мера Мелітополя Івана Федорова

Пряма мова Подоляка: "Ключові представники окупаційних адміністрацій півдня України та Криму терміново евакуювали свої сім'ї до РФ. Супроводжує це масовий продаж нерухомості та іншого майна.

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Пряма мова Федорова: "Окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано - стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів".

Теми: окупаціяРосіяХерсон
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