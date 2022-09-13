В ОП говорят, что оккупанты начали вывозить свои семьи с юга Украины

В Офисе президента заявили, что коллаборанты на юге Украины и в Крыму начали вывозить свои семьи в Россию, а мэр Мелитополя Иван Федоров утверждает, что в сторону временно оккупированного Крыма двигаются колонны российской техники.

Источник: сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, мэра Мелитополя Ивана Федорова

Прямая речь Подоляка: "Ключевые представители оккупационных администраций юга Украины и Крыма срочно эвакуировали свои семьи в РФ. Сопровождает это массовая продажа недвижимости и другого имущества.

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Оккупанты начинают понимать контуры будущего "переговорного процесса" – поиск адвокатов для защиты в судах".

Прямая речь Федорова: "Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо – стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов".