Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єрка Естонії - Макрону: війна далеко не закінчена, але українці показали, що здатні перемогти

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 23:14
Кая Каллас, скриншот

Успіхи України на полі бою доводять, що такі країни, як Естонія та Франція, вчинили правильно, надаючи їй військову допомогу, і цей курс слід продовжувати.

Про це сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у телефонній розмові з французьким президентом Еммануелем Макроном, пише "Європейська правда".

"Україна дуже вміло використала військову допомогу та показала, що за умови її збереження українці здатні виграти цю війну", - сказала Каллас, яку цитує пресслужба уряду.

"Але ця війна далеко не завершена. У Росії на території України, як і раніше, багато військ, які вона використовує для знищення людей та інфраструктури. Україну чекає довга і жорстока боротьба за те, щоб вибити Росію назад за свої кордони. Україна показала нам усім, що висока мораль і блискуче керівництво важливі не менше, ніж військова міць, ми повинні надати ще більше військової допомоги, щоб Україна змогла відновити свою територіальну цілісність", - наголосила Каллас.

Прем'єр-міністр додала, що Франція відігравала важливу роль у політичній та військовій підтримці України, та висловила сподівання, що французи зможуть ще наростити обсяги допомоги.

Також прем'єр Естонії зазначила, що, як це вже бувало раніше, на щойно звільнених територіях очікується виявлення слідів жахливих масових воєнних злочинів. "Ми повинні допомагати Україні у зборі доказів та їх оформленні для майбутніх судових розглядів. Наше повідомлення однозначне: судний день для воєнних злочинців рано чи пізно настане", - сказала вона.

За словами Каллас, зараз ще важливіше підвищувати ціну агресії та дістатися також тих, хто підтримує кремлівський режим.

ВІДЕО ДНЯ

"Скорочуючи привілеї так званої еліти Москви та Санкт-Петербурга, ми тим самим збільшуємо ймовірність того, що їхня підтримка російської агресії дасть тріщину. Це доводить і хвороблива реакція Кремля на рішення заборонити туристичні поїздки громадян Росії до Європейського союзу", - сказала Каллас.

Нагадаємо, 13 вересня у Києві перебував з візитом міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який передав для ЗСУ найсучасніший мобільний госпіталь.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЕстоніяФранціяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Козак запевняв Путіна, що досяг угоди з Україною, але той почав вторгнення – Reuters

Справа "Стіни" Яценюка: з трьох підозрюваних зняли частину обвинувачень, тяжкі лишаються

Україна приєднається до зони роумінгу ЄС - фон дер Ляєн

фотоВ РФ масово скасовують заплановані відправки військових в Україну – ГУР

Президентка Єврокомісії їде до Києва

фотоДонеччину активно обстрілюють, влада закликає цивільних виїхати

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Естонія
До Києва приїхав міністр оборони Естонії - привіз мобільний госпіталь
До Естонії вперше прибули танки Leopard – вони є частиною контингенту НАТО
Вироблені в Естонії безпілотні гусеничні бронемашини прибули до України
Останні новини
13:07
Гайдай каже, що окупанти повернулись у Кремінну і створюють видимість присутності
12:55
Зеленський приїхав у звільнений від росіян Ізюм
12:21
Штраф 3400 гривень: ексглаві Укрексімбанку оголосили вирок у справі про напад на журналістів
12:17
фотоМайже 5 тисяч військових ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії - Генштаб
12:16
ЄС зняв з Януковича санкції за розкрадання, але перевів у інший санкційний список
12:15
Раптово помер головред "улюбленої газети Путіна"
12:10
Акціонери Twitter підтримали продаж соцмережі Маску. Мільярдер намагається через суд вийти з угоди
12:08
Козак запевняв Путіна, що досяг угоди з Україною, але той почав вторгнення – Reuters
11:53
Петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала необхідну кількість голосів
11:37
Справа "Стіни" Яценюка: з трьох підозрюваних зняли частину обвинувачень, тяжкі лишаються
Усі новини...