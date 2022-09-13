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Прем'єрка Естонії - Макрону: війна далеко не закінчена, але українці показали, що здатні перемогти

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 23:14
Прем'єрка Естонії - Макрону: війна далеко не закінчена, але українці показали, що здатні перемогти
Кая Каллас, скриншот

Успіхи України на полі бою доводять, що такі країни, як Естонія та Франція, вчинили правильно, надаючи їй військову допомогу, і цей курс слід продовжувати.

Про це сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у телефонній розмові з французьким президентом Еммануелем Макроном, пише "Європейська правда".

"Україна дуже вміло використала військову допомогу та показала, що за умови її збереження українці здатні виграти цю війну", - сказала Каллас, яку цитує пресслужба уряду.

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"Але ця війна далеко не завершена. У Росії на території України, як і раніше, багато військ, які вона використовує для знищення людей та інфраструктури. Україну чекає довга і жорстока боротьба за те, щоб вибити Росію назад за свої кордони. Україна показала нам усім, що висока мораль і блискуче керівництво важливі не менше, ніж військова міць, ми повинні надати ще більше військової допомоги, щоб Україна змогла відновити свою територіальну цілісність", - наголосила Каллас.

Прем'єр-міністр додала, що Франція відігравала важливу роль у політичній та військовій підтримці України, та висловила сподівання, що французи зможуть ще наростити обсяги допомоги.

Також прем'єр Естонії зазначила, що, як це вже бувало раніше, на щойно звільнених територіях очікується виявлення слідів жахливих масових воєнних злочинів. "Ми повинні допомагати Україні у зборі доказів та їх оформленні для майбутніх судових розглядів. Наше повідомлення однозначне: судний день для воєнних злочинців рано чи пізно настане", - сказала вона.

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За словами Каллас, зараз ще важливіше підвищувати ціну агресії та дістатися також тих, хто підтримує кремлівський режим.

"Скорочуючи привілеї так званої еліти Москви та Санкт-Петербурга, ми тим самим збільшуємо ймовірність того, що їхня підтримка російської агресії дасть тріщину. Це доводить і хвороблива реакція Кремля на рішення заборонити туристичні поїздки громадян Росії до Європейського союзу", - сказала Каллас.

Нагадаємо, 13 вересня у Києві перебував з візитом міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який передав для ЗСУ найсучасніший мобільний госпіталь.

Теми: ЕстоніяФранціяУкраїна
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