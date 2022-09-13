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Премьер Эстонии – Макрону: война далеко не закончена, но украинцы показали, что способны победить

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 23:14
Премьер Эстонии – Макрону: война далеко не закончена, но украинцы показали, что способны победить
Кая Каллас, скриншот

Успехи Украины на поле боя доказывают, что такие страны, как Эстония и Франция, поступили правильно, оказывая ей военную помощь, и этот курс необходимо продолжать.

Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в телефонном разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном, пишет "Европейская правда".

"Украина очень умело использовала военную помощь и показала, что при условии ее сохранения украинцы способны выиграть эту войну", - сказала Каллас, которую цитирует пресс-служба правительства.

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"Но эта война далеко не завершена. У России на территории Украины по-прежнему много войск, которые она использует для уничтожения людей и инфраструктуры. Украину ждет долгая и жестокая борьба за то, чтобы выбить Россию обратно за свои границы. Украина показала нам всем, что высокая мораль и блестящее руководство важны не менее, чем военная мощь. Мы должны предоставить еще больше военной помощи, чтобы Украина смогла восстановить свою территориальную целостность", — подчеркнула Каллас.

Премьер-министр добавила, что Франция играла важную роль в политической и военной поддержке Украины, и выразила надежду, что французы смогут еще нарастить объемы помощи.  

Также премьер Эстонии отметила, что, как это уже бывало раньше, на только что освобожденных территориях можно ожидать обнаружение следов чудовищных массовых военных преступлений. "Мы должны помогать Украине в сборе улик и их оформлении для будущих судебных разбирательств. Наш посыл однозначен: судный день для военных преступников рано или поздно настанет", - сказала она.

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По словам Каллас, сейчас еще важнее повышать цену агрессии и добраться также до тех, кто поддерживает кремлевский режим.

"Сокращая привилегии так называемой элиты Москвы и Санкт-Петербурга, мы тем самым увеличиваем вероятность того, что их поддержка российской агрессии даст трещину. Это доказывает и болезненная реакция Кремля на решение запретить туристические поездки граждан России в Европейский союз", - сказала Каллас.

Темы: ЭстонияФранцияУкраина
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