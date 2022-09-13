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США: Росія з 2014 року витратила $300 млн для прихованого впливу на світову політику

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 23:53
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО KREMLIN.RU

Росія таємно витратила понад 300 мільйонів доларів з 2014 року, щоб спробувати вплинути на політиків та інших офіційних осіб у більш як двох десятках країн.

Про це йдеться в даних американської розвідки, наданих Держдепартаментом США, пише Європейська правда з посиланням на Associated Press.

Держдепартамент зробив незвичайний крок, оприлюднивши дипломатичну телеграму, яка була відправлена ​​в понеділок до багатьох посольств і консульств США за кордоном, багато з яких перебувають у Європі, Африці та Південній Азії.

Телеграма, яка була позначена як "делікатна" і не призначалася для іноземної аудиторії, але не була засекречена, містила ряд тем для обговорення, які американським дипломатам було доручено обговорити з урядами щодо передбачуваного втручання Росії.

У телеграмі не називаються конкретні російські цілі, але йдеться про те, що США надають секретну інформацію окремим країнам з цього приводу.

Високопосадовець адміністрації відмовився повідомити, скільки грошей, як вважається, Росія витратила в Україні.

Чиновник, який поінформував журналістів на умовах анонімності відповідно до правил, встановлених адміністрацією, відкинув порівняння між діяльністю Росії та фінансуванням США ЗМІ та політичних ініціатив у всьому світі. За словами урядовця, Путін витрачав величезні суми на "маніпулювання демократіями зсередини".

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Теми: СШАРосія
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