Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США: Росія з 2014 року витратила $300 млн для прихованого впливу на світову політику

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 23:53
США: Росія з 2014 року витратила $300 млн для прихованого впливу на світову політику
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО KREMLIN.RU

Росія таємно витратила понад 300 мільйонів доларів з 2014 року, щоб спробувати вплинути на політиків та інших офіційних осіб у більш як двох десятках країн.

Про це йдеться в даних американської розвідки, наданих Держдепартаментом США, пише Європейська правда з посиланням на Associated Press.

Держдепартамент зробив незвичайний крок, оприлюднивши дипломатичну телеграму, яка була відправлена ​​в понеділок до багатьох посольств і консульств США за кордоном, багато з яких перебувають у Європі, Африці та Південній Азії.

Реклама:

Телеграма, яка була позначена як "делікатна" і не призначалася для іноземної аудиторії, але не була засекречена, містила ряд тем для обговорення, які американським дипломатам було доручено обговорити з урядами щодо передбачуваного втручання Росії.

У телеграмі не називаються конкретні російські цілі, але йдеться про те, що США надають секретну інформацію окремим країнам з цього приводу.

Високопосадовець адміністрації відмовився повідомити, скільки грошей, як вважається, Росія витратила в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Чиновник, який поінформував журналістів на умовах анонімності відповідно до правил, встановлених адміністрацією, відкинув порівняння між діяльністю Росії та фінансуванням США ЗМІ та політичних ініціатив у всьому світі. За словами урядовця, Путін витрачав величезні суми на "маніпулювання демократіями зсередини".

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: