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США: Россия с 2014 года потратила $300 млн для скрытого влияния на мировую политику

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 23:53
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО KREMLIN.RU

Россия тайно потратила более 300 миллионов долларов с 2014 года, чтобы попытаться повлиять на политиков и других официальных лиц в более чем двух десятках стран.

Об этом говорится в данных американской разведки, предоставленных Госдепартаментом США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Госдепартамент предпринял необычный шаг, обнародовав дипломатическую телеграмму, которая была отправлена ​​в понедельник во многие посольства и консульства США за рубежом, многие из которых находятся в Европе, Африке и Южной Азии, с изложением опасений.

Телеграмма, которая была помечена как "деликатная" и не предназначалась для иностранной аудитории, но не была засекречена, содержала ряд тем для обсуждения, которые американским дипломатам было поручено обсудить с принимающими правительствами в отношении предполагаемого вмешательства России.

В телеграмме не называются конкретные российские цели, но говорится, что США предоставляют секретную информацию отдельным странам.

Высокопоставленный чиновник администрации отказался сообщить, сколько денег, как считается, Россия потратила в Украине.

Чиновник, который проинформировал журналистов на условиях анонимности в соответствии с правилами, установленными администрацией, отверг сравнения между деятельностью России и финансированием США СМИ и политических инициатив по всему миру. По словам чиновника, Путин тратил огромные суммы на "манипулирование демократиями изнутри".

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Темы: СШАРосcия
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