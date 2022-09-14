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Стефанішина розповіла про спроби росіян вийти на переговори після контрнаступу України

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 00:08
Стефанішина розповіла про спроби росіян вийти на переговори після контрнаступу України
Ольга Стефанішина, скриншот

Росія останніми днями зверталася до України із запитом про переговори на тлі успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській та Херсонській областях.

Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю телеканалу France 24, пише "Європейська правда".

"Справді, були публічні та непублічні спроби від різних груп офіційних російських осіб. Україна ніколи не відступала від переговорів. Але з огляду на тяжкість злочинів, які Росія скоїла на нашій землі і продовжує чинити щомісяця, важелі для переговорів відрізняються від тих, що були у лютому", - сказала Стефанішина.

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Вона наголосила, що росіяни зараз пропонують переговори, щоб зупинити просування українських військових.

"Вони хочуть відвернути увагу від того, що стратегічно планувалося за місяці до цього. Ми не будемо брати участь у цьому сценарії…Ми сподіваємося, що разом з нашими партнерами ми зуміємо втілити наш військовий та дипломатичний порядок денний і будемо готові до переговорів, коли буде слушний момент для України", - сказала віцепрем'єрка.

Стефанішина також зазначила, що нинішню ситуацію необхідно використати для деокупації українських територій.

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"І потім ми будемо готові до переговорів, які ґрунтуватимуться не на російських ультиматумах, а на чомусь, що дозволить не лише закінчити війну, а й запобігти наступній війні на нашій землі, коли Росія буде здатна відновити резерви", - сказала вона.

Стефанішина висловила впевненість, що тимчасово окуповані території Донбасу та анексований Крим повернуться під контроль України.

Вона закликала європейських лідерів запровадити додаткові санкції проти Росії, заявивши, що європейська потреба у газі та енергоресурсах також є слабкістю Росії і що ці сектори мають бути об'єктами санкцій.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков на форумі заявив, що Київ не сприймає рекомендації західних партнерів почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

Теми: УкраїнаРосіявійна
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