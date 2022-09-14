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Стефанішина розповіла про спроби росіян вийти на переговори після контрнаступу України

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 00:08
Ольга Стефанішина, скриншот

Росія останніми днями зверталася до України із запитом про переговори на тлі успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській та Херсонській областях.

Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю телеканалу France 24, пише "Європейська правда".

"Справді, були публічні та непублічні спроби від різних груп офіційних російських осіб. Україна ніколи не відступала від переговорів. Але з огляду на тяжкість злочинів, які Росія скоїла на нашій землі і продовжує чинити щомісяця, важелі для переговорів відрізняються від тих, що були у лютому", - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що росіяни зараз пропонують переговори, щоб зупинити просування українських військових.

"Вони хочуть відвернути увагу від того, що стратегічно планувалося за місяці до цього. Ми не будемо брати участь у цьому сценарії…Ми сподіваємося, що разом з нашими партнерами ми зуміємо втілити наш військовий та дипломатичний порядок денний і будемо готові до переговорів, коли буде слушний момент для України", - сказала віцепрем'єрка.

Стефанішина також зазначила, що нинішню ситуацію необхідно використати для деокупації українських територій.

"І потім ми будемо готові до переговорів, які ґрунтуватимуться не на російських ультиматумах, а на чомусь, що дозволить не лише закінчити війну, а й запобігти наступній війні на нашій землі, коли Росія буде здатна відновити резерви", - сказала вона.

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Стефанішина висловила впевненість, що тимчасово окуповані території Донбасу та анексований Крим повернуться під контроль України.

Вона закликала європейських лідерів запровадити додаткові санкції проти Росії, заявивши, що європейська потреба у газі та енергоресурсах також є слабкістю Росії і що ці сектори мають бути об'єктами санкцій.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков на форумі заявив, що Київ не сприймає рекомендації західних партнерів почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

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Теми: УкраїнаРосіявійна
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