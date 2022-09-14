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Стефанишина рассказала о попытках россиян выйти на переговоры после контрнаступления Украины

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 00:08
Ольга Стефанишина, скриншот

Россия в последние дни обращалась к Украине с запросом о переговорах на фоне успешного наступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью France 24, пишет "Европейская правда".

"Действительно, были публичные и непубличные попытки от разных групп официальных российских лиц. Украина никогда не отступала от переговоров. Но учитывая тяжесть преступлений, которые Россия совершала на нашей земле и продолжает совершать каждый месяц, рычаги для переговоров отличаются от тех, что были в феврале", - сказала Стефанишина.

Она отметила, что россияне сейчас предлагают переговоры, чтобы остановить продвижение украинских военных.

"Они хотят отвлечь внимание от того, что стратегически планировалось за месяцы до этого. Мы не будем участвовать в этом сценарии…Мы надеемся, что вместе с нашими партнерами мы сумеем воплотить нашу военную и дипломатическую повестку дня и будем готовы к переговорам, когда будет подходящий момент для Украины", - сказала вице-премьер.

Стефанишина также сказала, что нынешнюю ситуацию необходимо использовать для массовой дэоккупации украинских территорий.

"И потом мы будем готовы к переговорам, которые будут основываться не на российских ультиматумах, а на чем-то, что позволит не только закончить войну, но и предотвратить следующую войну на нашей земле, когда Россия будет способна восстановить резервы", - сказала она.

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Стефанишина выразила уверенность, что временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым вернутся под контроль Украины.

Она призвала европейских лидеров ввести дополнительные санкции против России, заявив, что европейская потребность в газе и энергоресурсах также является слабостью России и что эти секторы должны быть нацелены.

Напомним, министр обороны Алексей Резников на форуме заявил, что Киев не воспринимает рекомендации западных партнеров начать "мирные" переговоры с РФ и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

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Темы: УкраинаРосcиявойна
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