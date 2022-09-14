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Стефанишина рассказала о попытках россиян выйти на переговоры после контрнаступления Украины

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 00:08
Стефанишина рассказала о попытках россиян выйти на переговоры после контрнаступления Украины
Ольга Стефанишина, скриншот

Россия в последние дни обращалась к Украине с запросом о переговорах на фоне успешного наступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью France 24, пишет "Европейская правда".

"Действительно, были публичные и непубличные попытки от разных групп официальных российских лиц. Украина никогда не отступала от переговоров. Но учитывая тяжесть преступлений, которые Россия совершала на нашей земле и продолжает совершать каждый месяц, рычаги для переговоров отличаются от тех, что были в феврале", - сказала Стефанишина.

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Она отметила, что россияне сейчас предлагают переговоры, чтобы остановить продвижение украинских военных.

"Они хотят отвлечь внимание от того, что стратегически планировалось за месяцы до этого. Мы не будем участвовать в этом сценарии…Мы надеемся, что вместе с нашими партнерами мы сумеем воплотить нашу военную и дипломатическую повестку дня и будем готовы к переговорам, когда будет подходящий момент для Украины", - сказала вице-премьер.

Стефанишина также сказала, что нынешнюю ситуацию необходимо использовать для массовой дэоккупации украинских территорий.

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"И потом мы будем готовы к переговорам, которые будут основываться не на российских ультиматумах, а на чем-то, что позволит не только закончить войну, но и предотвратить следующую войну на нашей земле, когда Россия будет способна восстановить резервы", - сказала она.

Стефанишина выразила уверенность, что временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым вернутся под контроль Украины.

Она призвала европейских лидеров ввести дополнительные санкции против России, заявив, что европейская потребность в газе и энергоресурсах также является слабостью России и что эти секторы должны быть нацелены.

Напомним, министр обороны Алексей Резников на форуме заявил, что Киев не воспринимает рекомендации западных партнеров начать "мирные" переговоры с РФ и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

Темы: УкраинаРосcиявойна
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