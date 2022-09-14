США анонсували новий пакет оборонної допомоги для України

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про новий пакет оборонної допомоги для України від США.

Джерело: Кірбі під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я думаю, ви побачите новий пакет упродовж найближчих днів".

Деталі: За його словами, Сполучені Штати перебувають у контакті з українською стороною на щоденній основі, аби визначати, що саме зараз потрібно Україні для протистояння російській агресії.

Кірбі підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.

У цьому зв’язку представник Білого дому назвав переломним моментом успіхи в контрнаступі ЗСУ на північному сході й півдні України.

"Що ми робитимемо – ми продовжимо підтримувати (українців – ред.) у найкращий спосіб", – підкреслив офіційний представник Ради нацбезпеки США.