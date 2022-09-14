Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США анонсировали новый пакет оборонной помощи для Украины

Ольга ГлущенкоСреда, 14 сентября 2022, 00:25
Джон Кирби, фото: ЕП

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о новом пакете оборонной помощи для Украины от США.

Источник: Кирби во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я думаю, вы увидите новый пакет в ближайшие дни".

Детали: По его словам, Соединенные Штаты находятся в контакте с украинской стороной на ежедневной основе, чтобы определять, что именно сейчас нужно Украине для противостояния российской агрессии.

Кирби подчеркнул, что ВСУ, применяя предоставленное оружие, доказали высокую эффективность в контрнаступательных операциях, а также ранее во время организации обороны.

В этой связи представитель Белого дома назвал переломным моментом успехи в контрнаступлении ВСУ на северо-востоке и юге Украины.

"Что мы будем делать – мы продолжим поддерживать (украинцев - ред.) лучшим способом", – подчеркнул официальный представитель Совета нацбезопасности США.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАоружиевойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоЗеленский приехал в освобожденный от россиян Изюм

Козак уверял Путина, что достиг соглашения с Украиной, но тот начал вторжение – Reuters

Дело "Стены" Яценюка: с трех подозреваемых сняли часть обвинений, тяжкие остаются

Украина присоединится к зоне роуминга ЕС – фон дер Ляйен

фотоВ РФ массово отменяют запланированные отправки военных в Украину – ГУР

Президент Еврокомиссии едет в Киев

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

На деоккупированных 4000 кв. км украинской земли еще идут стабилизационные мероприятия - Зеленский
Залужный провел разговор с военным руководством НАТО и вооруженными силами США
Оккупанты в Балаклее устроили тюрьму, где пытали людей – полиция
Командование "Юг": враг увеличил корабельную группировку в Черном море
Последние новости
14:19
видео"Так бежали, что штаны потеряли": пограничники показали захваченные позиции оккупантов
14:17
инфографикаИз украинских портов экспортировали уже 3,1 миллиона тонн зерна – Мининфраструктуры
13:53
Данилов на вопрос "почему украинцев не предупредили о войне": Не могли допустить паники
13:52
Кремль о схеме безопасности Банковой: Стремление к НАТО угрожает России
13:51
Могут ли родственники погибших или пропавших без вести военных уехать за границу – объяснения ГПСУ
13:51
"Новая почта" снизила цены на доставку посылок из Украины в Польшу более чем в два раза
13:43
Россияне захватили в Херсоне детскую библиотеку и банк с активами на 1,5 млн грн
13:27
Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии – СМИ
13:26
документыПолицейские-оккупанты в Херсоне увольняются из-за "обострения ситуации в области"
13:24
Комитет поддержал законопроект о возврате акцизов на горючее ко второму чтению: какова финальная версия
Все новости...