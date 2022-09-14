США анонсировали новый пакет оборонной помощи для Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о новом пакете оборонной помощи для Украины от США.

Источник: Кирби во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я думаю, вы увидите новый пакет в ближайшие дни".

Детали: По его словам, Соединенные Штаты находятся в контакте с украинской стороной на ежедневной основе, чтобы определять, что именно сейчас нужно Украине для противостояния российской агрессии.

Кирби подчеркнул, что ВСУ, применяя предоставленное оружие, доказали высокую эффективность в контрнаступательных операциях, а также ранее во время организации обороны.

В этой связи представитель Белого дома назвал переломным моментом успехи в контрнаступлении ВСУ на северо-востоке и юге Украины.

"Что мы будем делать – мы продолжим поддерживать (украинцев - ред.) лучшим способом", – подчеркнул официальный представитель Совета нацбезопасности США.